İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycandakı müxtəlif dini icmalar "Fərqliliyin rəngi" festivalında iştirak edir

    Din
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:59
    Azərbaycandakı müxtəlif dini icmalar Fərqliliyin rəngi festivalında iştirak edir
    Gündüz İsmayılov

    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif dini icmalar "Fərqliliyin rəngi" festivalında iştirak edirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmayılov tədbir çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, festivalda dini icmaların kitabları, geyimləri, adət-ənənələri və s. əlaqədar nümunələr nümayiş etdiriləcək:

    "Azərbaycanda formalaşmış tolerantlıq, multikulturalizm, dinlərarası harmoniya və birgəyaşayış dəyərlərinin təbliği həyata keçiriləcək. Festival Dini Komitənin "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunan silsilə tədbirlərindən biridir".

