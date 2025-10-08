Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджан и США обсудили развитие межрелигиозного и культурного диалога

    Религия
    • 08 октября, 2025
    • 11:11
    Азербайджан и США обсудили развитие межрелигиозного и культурного диалога

    В Азербайджане созданы все условия для свободной и безопасной деятельности всех конфессий, включая христианские религиозные общины.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на встрече с председателем Сената штата Юта Стюартом Адамсом в рамках визита в США.

    На встрече подчеркнуто, что азербайджано-американские отношения вступили в качественно новый этап. Была выражена уверенность в том, что подписанная лидерами Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне 8 августа текущего года Совместная декларация является историческим поворотным моментом в мирном процессе, и сыграет важную роль в укреплении традиций межрелигиозной гармонии, толерантности и сосуществования.

    Председатель Госкомитета отметил, что развитие толерантной среды в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики.

    Мамедов подчеркнул важность взаимных контактов и пригласил председателя Сената штата Юта посетить Азербайджан.

    С благодарностью приняв приглашение, Стюарт Адамс высоко оценил проводимую в азербайджанском обществе политику защиты религиозной толерантности и культурного многообразия.

    Во встрече также приняли участие сенаторы от штата Юта Кирк Коллимор и Майк Маккелл. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества Азербайджана и США в сфере диалога религий и культур.

