İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ramin Məmmədov ABŞ-də Yuta Senatının prezidenti ilə görüşüb

    Din
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:31
    Ramin Məmmədov ABŞ-də Yuta Senatının prezidenti ilə görüşüb

    Azərbaycanda bütün konfessiyaların, o cümlədən xristian dini icmalarının azad və təhlükəsiz şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün dövlət tərəfindən hərtərəfli şərait yaradılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov ABŞ-yə səfəri çərçivəsində Yuta Senatının prezidenti Adam Stüart ilə görüşündə deyib.

    Görüşdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğu vurğulanıb. Bu il avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan rəhbərlərinin imzaladıqları Birgə Bəyannamənin sülh prosesində tarixi dönüş nöqtəsi olduğu, eyni zamanda dinlərarası harmoniya, tolerantlıq və birgəyaşayış ənənələrinin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayacağına əminlik ifadə edilib.

    Dövlət Komitəsinin sədri bildirib ki, Azərbaycandakı tolerantlıq mühitinin inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir:

    "Bu siyasətin əsasında milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və müxtəlif dinlərə mənsub insanların birgə, sülh şəraitində yaşamasını təmin etmək məqsədi dayanır. Bunun bariz nümunəsi kimi İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqqəddəsləri Kilsəsinin Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatı, dövlətin dinlərarası tolerantlıq və bərabər münasibət prinsipinə sadiqliyinin praktik təzahürüdür".

    R.Məmmədov Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcək qarşılıqlı təmasların əhəmiyyətini vurğulayaraq Yuta Senatının prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib.

    Səfər dəvətini minnətdarlıqla qəbul edən Adam Stüart əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq Azərbaycandakı multikultural dəyərlərin və dinlərarası harmoniyanın təqdirəlayiq olduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyevin tolerantlıq və dinlərarası həmrəylik mühitinin qorunmasına mühüm töhfələr verdiyini qeyd edib. O, Azərbaycan cəmiyyətində dini dözümlülük və mədəni müxtəlifliyin qorunması istiqamətində həyata keçirilən siyasəti yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayıb.

    Azərbaycanla ABŞ arasında dinlər və mədəniyyətlərin dialoqu sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığı görüşdə Yuta Ştatının senatorları Kirk Kollimor, Mayk Makkel də iştirak ediblər.

    Dini Qurumlar Ramin Məmmədov ABŞ

    Son xəbərlər

    10:54
    Foto

    Dənizkənarı Milli Park "Green Flag Award" beynəlxalq mükafatına layiq görülüb

    Daxili siyasət
    10:51

    Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    10:51

    Ermənistan Futbol Federasiyası 16 min dollar cərimələnib

    Komanda
    10:50

    ITMF rəhbəri: "Azərbaycanın coğrafi mövqeyi tekstil sənayesi üçün böyük üstünlükdür"

    Biznes
    10:48

    Nəqliyyat naziri: "Çexiya Zəngəzur dəhlizinin inkişafını yaxından izləyir" - MÜSAHİBƏ

    İnfrastruktur
    10:46
    Foto

    "Yelo Bank" komandası Mərdəkan çimərliyində təmizlik aksiyası həyata keçirib

    Maliyyə
    10:38

    Ali Məhkəmədə qeyri-əmlak hüquqlarının müdafiəsi haqqında qərar layihəsi ilkin müzakirəyə çıxarılıb

    Hadisə
    10:38

    Azərbaycanda dövlət büdcəsindən 9 ayda 218 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    10:36

    ADB: KOB-lar ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsi üçün əsas oyunçulardır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti