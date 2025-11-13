Рамин Мамедов: В Азербайджане на протяжении веков проживают представители различных народов

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов прокомментировал открытие бакинского офиса американской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Как сообщает Report, в своем заявлении журналистам он оценил сегодняшнее событие как соответствующее национальным традициям и обычаям, формировавшимся азербайджанским народом на протяжении веков.

Мамедов отметил, что Азербайджан является одной из редких стран, где на протяжении многих веков совместно проживают представители различных народов и религиозных общин.

"Открытие этого центра наглядно демонстрирует, что благодаря политике главы государства, традиции и обычаи, которые формировались в Азербайджане на протяжении веков, сегодня бережно сохраняются, поддерживаются и передаются будущим поколениям", - сказал он.