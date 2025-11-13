İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Din
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:39
    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, jurnalistlərə açıqlamasında bugünkü hadisəni Azərbaycan xalqının əsrlər boyu formalaşdırdığı milli adət-ənənələrinə uyğun olaraq, hətta milli kimliyindən qaynaqlanan bir hadisə kimi dəyərləndirib.

    R.Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif xalqların, dini icma nümayəndələrinin birgə yaşadığı nadir ölkələrdən biridir:

    "Bu mərkəzin açılışı bir daha göstərir ki, Azərbaycanın əsrlər boyu formalaşdırdığı adət-ənənələr bu gün dövlət başçısının qürurverici siyasəti nəticəsində qorunur, yaşadılır və gələcək nəsillərə ötürülür".

