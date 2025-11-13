Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildirib
Din
- 13 noyabr, 2025
- 13:39
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, jurnalistlərə açıqlamasında bugünkü hadisəni Azərbaycan xalqının əsrlər boyu formalaşdırdığı milli adət-ənənələrinə uyğun olaraq, hətta milli kimliyindən qaynaqlanan bir hadisə kimi dəyərləndirib.
R.Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif xalqların, dini icma nümayəndələrinin birgə yaşadığı nadir ölkələrdən biridir:
"Bu mərkəzin açılışı bir daha göstərir ki, Azərbaycanın əsrlər boyu formalaşdırdığı adət-ənənələr bu gün dövlət başçısının qürurverici siyasəti nəticəsində qorunur, yaşadılır və gələcək nəsillərə ötürülür".
Son xəbərlər
13:59
AFFA Premyer Liqanın 5 klubunu cərimələyibFutbol
13:55
Badara sakini: Doğma kəndə qayıdacağımıza həmişə inanmışıqDaxili siyasət
13:55
Azərbaycanda qeyri-islam dini icmalarının sayı 39-a çatıbDin
13:55
Gürcüstanda qəzaya uğrayan C-130 tipli hərbi yük təyyarəsinə bir ay bundan əvvəl texniki baxış keçirilibRegion
13:48
"Neftçi"nin baş məşqçisi Samir Abasov dörd oyunluq cəzalanıbFutbol
13:39
Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildiribDin
13:38
QMİ sədri: Azərbaycan tolerantlıq məsələsində bütün dünyaya nümunə göstərilirDin
13:36
Foto
Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:35