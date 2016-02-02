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    При мечети ​"Гейдар" будет создано медресе

    Сабир Гасанли: В настоящее время в связи этим ведутся переговоры с Государственным комитетом по работе с религиозными организациями

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ При комплексе мечети "Гейдар" будет создано медресе.

    Об этом в заявлении Report сообщил председатель комплекса мечети "Гейдар" Сабир Гасанли.

    По его словам, в настоящее время в связи этим ведутся переговоры с Государственным комитетом по работе с религиозными организациями: "Создание медресе при мечети является идеей. Медресе будет функционировать на основании лицензии министерства образования в качестве среднеспециализированного духовного учебного учреждения. В медресе смогут поступать выпускники 9 или 11 классов. 

    С.Гасанли отметил, что выпускникам медресе будут выдаваться дипломы министерства образования. 

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