При мечети ​"Гейдар" будет создано медресе

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ При комплексе мечети "Гейдар" будет создано медресе.

Об этом в заявлении Report сообщил председатель комплекса мечети "Гейдар" Сабир Гасанли.

По его словам, в настоящее время в связи этим ведутся переговоры с Государственным комитетом по работе с религиозными организациями: "Создание медресе при мечети является идеей. Медресе будет функционировать на основании лицензии министерства образования в качестве среднеспециализированного духовного учебного учреждения. В медресе смогут поступать выпускники 9 или 11 классов.

С.Гасанли отметил, что выпускникам медресе будут выдаваться дипломы министерства образования.