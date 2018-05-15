Председатель УМК о начале Рамазана в разных странах в различное время

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Вполне возможно, что в некоторых странах месяц Рамазан начинается в различное время".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, относительно начала месяца Рамазан в Азербайджане были проведены консультации с учеными Шемахинской обсерватории:

"17 мая первый день Рамазана. Я же буду держать пост с завтрашнего дня".

А.Пашазаде отметил, что участие религиозных деятелей на церемониях эхсан до ифтара (разговение) неправильно:

"Это значит идти против воли Аллаха. Просим уделять вопросу особое внимание. Также вызывают обеспокоенность так называемые "муллы". Не редко не прошедшие регистрацию люди работают муллами. Это против шариата. Нужно уделить внимание тому, чтобы религиозные церемонии проводились исключительно муллами. В этом вопросе нам должен помочь Госкомитет по работе с религиозными образованиями".