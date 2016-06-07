​Мубариз Гурбанлы: Идет работа над применением в исламском мире единого календаря для месяца Рамазан

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Наша основная задача касательно месяца Рамазан заключается в применении единого календаря. Мы дали соответствующие распоряжения и на данный момент ведется работа в этом направлении.

Как сообщает Report, об это заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в связи с месяцем Рамазан Управление мусульман Кавказа и Госкомитет по работе с религиозными структурами подготовили план мероприятий и структуры работают согласно этому плану.

М.Гурбанлы также коснулся прошедшей недавно в Турции конференции, на которой обсуждался вопрос проведения всех религиозных праздников в исламском мире в одно и то же время.

Председатель госкомитета рассказал о проведении на мероприятии широких обсуждений: "В результате общего голосования приняли решение об одновременном проведении в мусульманских странах религиозных праздников и церемоний и применении единого календаря. Работа в этом направлении продолжается. В этом деле очень важны шаги, которые примут мусульманские страны. На мероприятиях решили обсудить вопрос в рамках Организации исламского сотрудничества и принять резолюцию".

По словам председателя госкомитета, Азербайджан поддерживает вопрос принятия единого календаря Рамазана в исламском мире.

М.Гурбанлы считает, что в этом вопросе не должно быть дискриминации и раскола: "Подобная дискриминация и различие календарей в целом наносит ущерб происходящим в исламском мире процессам. Поэтому мы являемся сторонниками применения единого календаря, связанного с религиозными праздниками и обрядами в исламском мире.

Этот вопрос является темой для дискуссий, и Азербайджан выскажет свою позицию при его обсуждении в Организации исламского сотрудничества".