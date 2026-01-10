Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Консультативный совет религиозных конфессий Азербайджана направил письмо Ильхаму Алиеву

    Религия
    • 10 января, 2026
    • 12:47
    Консультативный совет религиозных конфессий Азербайджана направил письмо Ильхаму Алиеву

    Консультативный совет религиозных конфессий Азербайджана направил президенту Ильхаму Алиеву благодарственное письмо в связи с оказанием финансовой поддержки религиозным общинам.

    Как сообщает Report, в письме совет выразил глубокое уважение и признательность главе государства за внимание, заботу и практическую поддержку, оказываемую религиозным общинам страны.

    В письме подчеркивается, что лидеры религиозных конфессий гордятся президентом Ильхамом Алиевым, его решениями и инициативами, имеющими как внутригосударственное, так и общечеловеческое значение, а также высоким уровнем доверия, которым он пользуется на международной арене.

    "Азербайджан под Вашим руководством на примере мудрого государственного управления демонстрирует, что уважение к традиционным ценностям, мультикультурному наследию и культуре мирного сосуществования позволяет государствам добиваться великих побед и совершать исторические достижения", - отмечается в письме.

    Представители религиозных конфессий также заявили, что все верующие страны неизменно поддерживают президента и его мудрую внутреннюю и внешнюю политику.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о финансовой помощи религиозным организациям в общем объеме 6,3 млн манатов.

