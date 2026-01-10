İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Din
    • 10 yanvar, 2026
    • 12:35
    Azərbaycandakı dini konfessiyaların Məşvərət Şurası Prezident İlham Əliyevə maliyyə yardımı ilə əlaqədar təşəkkür məktubu ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda Azərbaycan dini icmalara göstərilən yüksək diqqət və qayğıya, əməli dəstəyə görə dərin ehtiram və minnətdarlıq ifadə edilib.

    "Biz, Azərbaycandakı dini konfessiyaların başçıları, Sizin şəxsiyyətinizlə, ölkədaxili və bəşəri əhəmiyyət kəsb edən qərar və təşəbbüslərinizlə fəxr edir, dünya müstəvisində qazandığınız etimad səviyyəsi ilə qürur duyuruq. Azərbaycan Sizin öndərliyinizlə müdrik dövlət idarəçiliyi nümunəsi ilə göstərir ki, ənənəvi dəyərlərə ehtiram, multikultural irs və dinc yanaşı yaşamaq mədəniyyəti sayəsində dövlətlər necə böyük zəfərlər qazana, xarüqələr yarada bilərlər" - deyə, din xadimləri qeyd ediblər.

    Azərbaycan din xadimləri məktubda qeyd ediblər ki, bütün dindarlar hər zaman ölkə rəhbərinin yanındadırlar, onun müdrik daxili və xarici siyasətini dəstəkləyirlər.

    Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, Azərbaycanda dini qurumlara ümumilikdə 6,3 mln manat maliyyə yardımı ayrılıb.

    Консультативный совет религиозных конфессий Азербайджана направил письмо Ильхаму Алиеву

    Dini konfessiyaların Məşvərət Şurası Prezidentə təşəkkür məktubu ünvanlayıb

