Количество зарегистрированных в Азербайджане религиозных общин достигло 688

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "В результате работ по сохранению религиозной толерантной среды, сформированной в Азербайджане и его укреплению, в стране официально зарегистрировано 688 религиозных общин.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

643 из них являются мусульманскими, 25 - не мусульманскими религиозными общинами.

В Азербайджане функционируют 13 церквей, 7 синагог.