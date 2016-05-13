 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Количество зарегистрированных в Азербайджане религиозных общин достигло 688

    В стране функционируют 13 церквей, 7 синагог

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "В результате работ по сохранению религиозной толерантной среды, сформированной в Азербайджане и его укреплению, в стране официально зарегистрировано 688 религиозных общин. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

    643 из них являются мусульманскими, 25 - не мусульманскими религиозными общинами. 

    В Азербайджане функционируют 13 церквей, 7 синагог.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi