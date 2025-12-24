Хиджран Гусейнова: Следует поощрять формирование семейных ценностей

Религиозные общины могут играть значимую роль в социальном и духовном развитии женщин.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса, депутат Хиджран Гусейнова на панели "Роль религиозных общин в социальном и духовном развитии женщин" в рамках II Форума религиозных деятелей в Баку.

По ее словам, прежде всего необходимо активизировать просветительскую работу, способствующую формированию семейных ценностей: "В то же время следует поощрять участие женщин в общественной жизни, развивать проекты по выявлению их потенциала в разных областях, обеспечивая вовлеченность в социально-экономическую деятельность".

Хиджран Гусейнова напомнила, что Азербайджан является светским государством, а права и свободы человека надежно защищены на законодательном уровне.

В то же время она подчеркнула, что в Милли Меджлисе учитываются мнения и предложения религиозных общин по вопросам ранних браков, уклонения девочек от образования, насилия в отношении женщин и другим актуальным проблемам.