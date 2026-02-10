Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Парламент Азербайджана одобрил в третьем чтении поправки к закону о патентах

    Милли Меджлис
    10 февраля, 2026
    12:50
    Парламент Азербайджана одобрил в третьем чтении поправки к закону о патентах

    Милли Меджлис Азербайджана утвердил в третьем чтении пакет поправок в закон "О патентах", направленный на упрощение процедур и повышение патентной активности в стране.

    Как сообщает Report, поправки предусматривают сокращение срока экспертизы заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы - вместо действующих 12 месяцев он будет значительно уменьшен.

    Также упрощаются процедуры подачи и регистрации заявок, ускоряется работа экспертизы и повышается доступность услуг для заявителей.

    Важным новшеством станет то, что иностранные физические и юридические лица смогут напрямую обращаться в национальное патентное ведомство Азербайджана, без обязательного привлечения патентных поверенных, как это требуется сейчас. Ожидается, что это снизит затраты и увеличит интерес иностранных заявителей.

    Отдельный блок изменений касается авторского вознаграждения: если изобретение создано по служебному заданию, его автор будет иметь право не менее чем на 50% дохода от патента после вычета расходов работодателя на получение и поддержание патента.

    Законопроект также направлен на приведение законодательства в сфере промышленной собственности в соответствие с требованиями ВТО, улучшение позиций Азербайджана в международных инновационных рейтингах и развитие изобретательской деятельности.

