В Азербайджане запретят использование асбеста и асбестсодержащих материалов

Милли Меджлис принял в последнем чтении проект поправок, предусматривающий изъятие асбеста и асбестсодержащих материалов из гражданского оборота.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента были обсуждены поправки к закону "О перечне предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)".

Согласно документу, с учетом международного опыта, асбест и асбестсодержащие материалы включаются в перечень предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота).

Закон вступит в силу с 1 июля 2027 года.

Напомним, что асбест - это материал минерального состава, который на протяжении многих лет широко использовался во многих отраслях промышленности (цементной, химической, изоляционной, бумажной и др.) и в строительстве.

По данным Государственного комитета по статистике, в 2023 году в Азербайджан было импортировано 591 тонна асбеста и 30 тысяч 238 тонн содержащих асбест листов, а в 2024 году - 1 045 тонн асбеста и 27 тысяч 634 тонны содержащих асбест листов.

Асбестосодержащие кровельные покрытия (шифер) составляют 29% общего фонда кровельных покрытий в стране и охватывают площадь около 190 млн м². Потребление шифера в стране составляет 2,6 млн м² или 1,5 млн листов. В настоящее время на долю шифера приходится 15-20 процентов рынка кровельных покрытий страны.

После того как научные исследования доказали, что он представляет серьезную опасность для здоровья человека, использование асбеста и асбестосодержащей продукции было запрещено в ряде стран.

Попадание волокон асбеста в воздух и проникновение их в дыхательные пути повышает риск возникновения различных заболеваний, в том числе заболеваний легких. По этой причине ограничение и полный запрет использования асбеста считается важным шагом с точки зрения охраны общественного здоровья.

После обсуждений документ был принят в третьем чтении.