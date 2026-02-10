Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Страны ЕС возглавят три Объединенных командования сил НАТО

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 18:56
    Страны ЕС возглавят три Объединенных командования сил НАТО

    Европейские союзники по НАТО возглавят все три Объединенных командования сил альянса в рамках нового распределения ответственности.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.

    "Cоюзники договорились 6 февраля 2026 года о новом распределении ответственности старших офицеров в структуре командования НАТО, в рамках которого европейские союзники, включая новейших членов альянса, будут играть более заметную роль в военном руководстве НАТО", - говорится в документе.

    Уточняется, что Великобритания возьмет на себя командование Объединенным командованием сил в Норфолке, а Италия - Объединенным командованием сил в Неаполе; в настоящее время оба этих командования возглавляются США. Германия и Польша будут совместно осуществлять командование Объединенным командованием сил в Брунссуме на ротационной основе.

    "В результате все три Объединенных командования сил, которые осуществляют руководство на оперативном уровне в условиях кризиса и конфликта, будут возглавляться европейцами", - добавляется в заявлении.

    Подчеркивается, что США возглавят все три командования компонентов театра военных действий, взяв на себя новую ответственность за Союзное морское командование и сохранив руководство Союзным сухопутным командованием и Союзным воздушным командованием.

    "Эти изменения будут внедряться поэтапно в ближайшие годы в соответствии с уже существующим графиком ротации персонала. Данное соглашение является частью сдвига в сторону более справедливого распределения ответственности внутри НАТО: европейские союзники берут на себя более значимые руководящие роли в структуре командования альянса, при одновременном подтверждении приверженности США системе командования и управления НАТО, включая сохранение роли Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе", - заключается в документе.

    НАТО Евросоюз США
    Aİ ölkələri NATO-nun üç Birgə Qüvvələr Komandanlığına rəhbərlik edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    19:27

    Вэнс: Азербайджанские миротворцы были одними из последних, кто покинул Афганистан

    Другие
    19:25

    Ильхам Алиев: Джей Ди Вэнс — друг Азербайджана

    Внешняя политика
    19:24

    Президент: Баку и Вашингтон открыли новую главу сотрудничества в сфере обороны

    Внешняя политика
    19:24

    Вэнс: США собираются поставить в Азербайджан несколько новых лодок

    Другие
    19:23

    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:23

    Каллас: ЕС должен выдвинуть свои требования к РФ в рамках урегулирования в Украине

    Другие страны
    19:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан и США будут сотрудничать в антитеррористических операциях

    Внешняя политика
    19:20

    Президент Азербайджана: Мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению

    Внешняя политика
    19:18

    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США входят в новую позитивную динамику

    Внешняя политика
    Лента новостей