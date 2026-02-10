Страны ЕС возглавят три Объединенных командования сил НАТО

Европейские союзники по НАТО возглавят все три Объединенных командования сил альянса в рамках нового распределения ответственности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.

"Cоюзники договорились 6 февраля 2026 года о новом распределении ответственности старших офицеров в структуре командования НАТО, в рамках которого европейские союзники, включая новейших членов альянса, будут играть более заметную роль в военном руководстве НАТО", - говорится в документе.

Уточняется, что Великобритания возьмет на себя командование Объединенным командованием сил в Норфолке, а Италия - Объединенным командованием сил в Неаполе; в настоящее время оба этих командования возглавляются США. Германия и Польша будут совместно осуществлять командование Объединенным командованием сил в Брунссуме на ротационной основе.

"В результате все три Объединенных командования сил, которые осуществляют руководство на оперативном уровне в условиях кризиса и конфликта, будут возглавляться европейцами", - добавляется в заявлении.

Подчеркивается, что США возглавят все три командования компонентов театра военных действий, взяв на себя новую ответственность за Союзное морское командование и сохранив руководство Союзным сухопутным командованием и Союзным воздушным командованием.

"Эти изменения будут внедряться поэтапно в ближайшие годы в соответствии с уже существующим графиком ротации персонала. Данное соглашение является частью сдвига в сторону более справедливого распределения ответственности внутри НАТО: европейские союзники берут на себя более значимые руководящие роли в структуре командования альянса, при одновременном подтверждении приверженности США системе командования и управления НАТО, включая сохранение роли Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе", - заключается в документе.