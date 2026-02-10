Aİ ölkələri NATO-nun üç Birgə Qüvvələr Komandanlığına rəhbərlik edəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    NATO-nun Avropa müttəfiqləri yeni məsuliyyət bölgüsü çərçivəsində alyansın hər üç Birgə Qüvvələr Komandanlığına rəhbərlik edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Alyansın saytındakı bəyanatda bildirilib.

    "Müttəfiqlər bu il fevralın 6-da NATO-nun komandanlıq strukturunda yüksək rütbəli zabitlərin məsuliyyətinin yeni bölgüsü barədə razılığa gəliblər ki, bu çərçivədə Avropalı müttəfiqlər, o cümlədən alyansın ən yeni üzvləri NATO-nun hərbi rəhbərliyində daha nəzərəçarpacaq rol oynayacaqlar", - sənəddə qeyd olunub.

    Bildirilib ki, Böyük Britaniya Norfolkdakı Müştərək Qüvvələr Komandanlığına, İtaliya isə Neapoldakı Müştərək Qüvvələr Komandanlığına rəhbərliyi öz üzərinə götürəcək; hazırda bu komandanlıqların hər ikisinə ABŞ rəhbərlik edir. Almaniya və Polşa rotasiya əsasında Brunssumda yerləşən Birgə Qüvvələr Komandanlığına birgə rəhbərlik edəcəklər.

    "Nəticədə, böhran və münaqişə şəraitində operativ səviyyədə rəhbərliyi həyata keçirən hər üç Birgə Qüvvələr Komandanlığına avropalılar başçılıq edəcək", - bəyanatda qeyd olunub.

