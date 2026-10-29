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    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ", "Sabah" və "Neftçi"nin oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2026
    • 11:12
    Azərbaycan Premyer Liqası: Qarabağ, Sabah və Neftçinin oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında X turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    "Turan Tovuz" - "Sabah" matçı Kamranbəy Rəhimova tapşırılıb. "Qəbələ" - "Qarabağ" oyununu Rəvan Həmzəzadə, "Şamaxı" - "Neftçi" görüşünü Tural Qurbanov idarə edəcək.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    30 oktyabr

    18:30. "Turan Tovuz" – "Sabah"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Namiq Hüseynov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

    Tovuz şəhər stadionu

    31 oktyabr

    15:30. "Araz-Naxçıvan" – "Zirə"

    Hakimlər: Elvin Bayramov, Rəhman İmami, Rahil Ramazanov, Ruslan Quliyev.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Zeynal Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:30. "Qəbələ" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Nazim Abdullayev.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    1 noyabr

    15:00. "Şamaxı" – "Neftçi"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Emin Əliyev.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:30. "Kəpəz" – "İmişli"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, İslam Məmmədov.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Kərim Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Gəncə şəhər stadionu

    2 noyabr

    19:00. "Sumqayıt" – "Şəfa"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Zöhrab Abbasov, Tərlan Talıbzadə, Əli Əliyev.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Gülnurə Əkbərzadə.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.

    "SOCAR Polymer Arena"

    Azərbaycan Premyer Liqası Sabah FK Qarabağ FK Neftçi FK
    44 filmi
    44 filmi

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