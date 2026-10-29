Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ", "Sabah" və "Neftçi"nin oyunlarına təyinatlar açıqlanıb
- 29 oktyabr, 2026
- 11:12
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Misli Premyer Liqasında X turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
"Turan Tovuz" - "Sabah" matçı Kamranbəy Rəhimova tapşırılıb. "Qəbələ" - "Qarabağ" oyununu Rəvan Həmzəzadə, "Şamaxı" - "Neftçi" görüşünü Tural Qurbanov idarə edəcək.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, X tur
30 oktyabr
18:30. "Turan Tovuz" – "Sabah"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Namiq Hüseynov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Fərid Hacıyev.
AVAR: Müslüm Əliyev.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.
Tovuz şəhər stadionu
31 oktyabr
15:30. "Araz-Naxçıvan" – "Zirə"
Hakimlər: Elvin Bayramov, Rəhman İmami, Rahil Ramazanov, Ruslan Quliyev.
VAR: Əliyar Ağayev.
AVAR: Zeynal Zeynalov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.
Şamaxı şəhər stadionu
17:30. "Qəbələ" – "Qarabağ"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Nazim Abdullayev.
VAR: Cavid Cəlilov.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.
Qəbələ şəhər stadionu
1 noyabr
15:00. "Şamaxı" – "Neftçi"
Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Emin Əliyev.
VAR: Kamal Umudlu.
AVAR: Vüsal Məmmədov.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.
Şamaxı şəhər stadionu
17:30. "Kəpəz" – "İmişli"
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, İslam Məmmədov.
VAR: Rəşad Əhmədov.
AVAR: Kərim Zeynalov.
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.
AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.
Gəncə şəhər stadionu
2 noyabr
19:00. "Sumqayıt" – "Şəfa"
Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Zöhrab Abbasov, Tərlan Talıbzadə, Əli Əliyev.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Gülnurə Əkbərzadə.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.
"SOCAR Polymer Arena"