    ММ исключил дополнительное образование из госоплаты для лиц с особыми потребностями

    Милли Меджлис
    • 10 февраля, 2026
    • 12:57
    ММ исключил дополнительное образование из госоплаты для лиц с особыми потребностями

    Милли Меджлис (ММ) утвердил государственное покрытие расходов на образование лиц с особыми потребностями, за исключением дополнительного образования в учебных заведениях Азербайджана.

    Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Отмечается, что согласно статье 14.8-1 закона "Об образовании", плата за обучение лиц, нуждающихся в особой социальной защите, в период их обучения на платной основе в образовательных учреждениях покрывается за счет средств государственного бюджета.

    Вместе с тем, согласно пункту 8.2 "Правил о содержании, организации дополнительного образования и выдаче соответствующего документа лицам, получившим образование по какому-либо направлению дополнительного образования", утвержденных решением Кабинета министров, переподготовка, повторное высшее, среднее специальное и высшее техническое профессиональное образование, повышение квалификации, образование взрослых осуществляются только на платной основе, и соответствующие финансовые расходы покрываются организацией, в которой работает кадр, либо самим кадром. Таким образом, дополнительное образование для лиц, нуждающихся в особой социальной защите, является платным, и средства из государственного бюджета на их образование не выделяются.

    Для устранения противоречия между вышеуказанными нормативными правовыми актами по данному вопросу, в статью 14.8-1 закона "Об образовании" вносятся соответствующие изменения уточняющего характера.

    Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

