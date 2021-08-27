О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузинскую делегацию проинформировали о проводимых в Карабахе работах

Грузинскую делегацию проинформировали о проводимых в Карабахе работах Состоялась встреча между заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым и делегацией во главе с председателем Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Зазой Вашакмадзе.
Религия
27 августа 2021 г. 19:01
Грузинскую делегацию проинформировали о проводимых в Карабахе работах

Состоялась встреча между заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым и делегацией во главе с председателем Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Зазой Вашакмадзе.

Как сообщает Report, в ходе встречи Али Ахмедов подчеркнул исторические отношения дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Грузией.

Проинформировав в рамках встречи об актах вандализма, совершенных Арменией на азербайджанских землях за 30-летний период оккупации, заместитель премьер-министра отметил, что нанесен тяжелый удар по истории, культуре Азербайджана, ценностям, связанным с религиозными убеждениями народа. Рассказав гостю о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном в Карабахе после 44-дневной Отечественной войны, Али Ахмедов отметил, что посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе во время визита на освобожденные от оккупации земли также стал свидетелем актов вандализма, совершенных армянами.

Выразив признательность за искреннюю встречу, Заза Вашакмадзе коснулся важности развития культурных связей между двумя странами. Он подробно проинформировал о строящемся азербайджанском театре в Тбилиси, а также выразил глубокую признательность за строительство культурного центра в Гахском районе Азербайджана при финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan nümayəndə heyətinə Qarabağda aparılan yenidənqurma işləri barədə məlumat verilib

Другие новости из категории

Глава Госагентства Грузии по религиозным вопросам прибыл в Азербайджан
ФотоГлава Госагентства Грузии по религиозным вопросам прибыл в Азербайджан
26 августа 2021 г. 16:32
Председатель УМК находится с визитом в Чечне
Председатель УМК находится с визитом в Чечне
23 августа 2021 г. 10:52
В Азербайджане началась акция по сдаче крови в связи с днем Ашуры 
В Азербайджане началась акция по сдаче крови в связи с днем Ашуры 
19 августа 2021 г. 09:34
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Адреса пунктов сдачи крови в день Ашуры в Азербайджане
Адреса пунктов сдачи крови в день Ашуры в Азербайджане
10 августа 2021 г. 14:45
Наступил месяц Мухаррам
Наступил месяц Мухаррам
10 августа 2021 г. 00:18
УМК обратилось к населению в связи с началом месяца Мухаррам
УМК обратилось к населению в связи с началом месяца Мухаррам
9 августа 2021 г. 14:13
Завтра начинается месяц Мухаррам
Завтра начинается месяц Мухаррам
9 августа 2021 г. 09:40
Управление мусульман Кавказа призвало верующих вакцинироваться
Управление мусульман Кавказа призвало верующих вакцинироваться
27 июля 2021 г. 12:23
Глава государства наградил председателя религиозной общины
Глава государства наградил председателя религиозной общины
26 июля 2021 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi