Грузинскую делегацию проинформировали о проводимых в Карабахе работах

Состоялась встреча между заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым и делегацией во главе с председателем Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Зазой Вашакмадзе.

Состоялась встреча между заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым и делегацией во главе с председателем Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Зазой Вашакмадзе.

Как сообщает Report, в ходе встречи Али Ахмедов подчеркнул исторические отношения дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Грузией.

Проинформировав в рамках встречи об актах вандализма, совершенных Арменией на азербайджанских землях за 30-летний период оккупации, заместитель премьер-министра отметил, что нанесен тяжелый удар по истории, культуре Азербайджана, ценностям, связанным с религиозными убеждениями народа. Рассказав гостю о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном в Карабахе после 44-дневной Отечественной войны, Али Ахмедов отметил, что посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе во время визита на освобожденные от оккупации земли также стал свидетелем актов вандализма, совершенных армянами.

Выразив признательность за искреннюю встречу, Заза Вашакмадзе коснулся важности развития культурных связей между двумя странами. Он подробно проинформировал о строящемся азербайджанском театре в Тбилиси, а также выразил глубокую признательность за строительство культурного центра в Гахском районе Азербайджана при финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева.