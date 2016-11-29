Гаджи Шахин Гасанли: "На хутбах нужно призывать молодежь к изучению науки"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "На хутбах нужно призывать молодежь к изучению науки".

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Шахин Гасанли на тренинге "Национально-духовные ценности и СМИ", организованном для журналистов на основании совместного проекта Государственного комитета по работе с религиозными организациями, УМК и Советом прессы.

По его словам, религия ислам является сторонником развития: "В исламской религии отставание от развития хотя бы на один день означает регресс. В исламе центральное место занимает человек и его интересы".

Ш.Гасанли подчеркнул, что национальный менталитет, традиции и обычаи не являются неприкосновенными, их можно пересмотреть: "Ислам является сторонником новшеств, развития, полезного для человека. Когда не хватает информации, процветает радикализм. В школах религию должны преподавать просветители".