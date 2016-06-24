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    ​Азербайджан примет участие в "Невском ифтаре"

    Цель мероприятия – знакомство горожан с историей, культурой и традициями мусульманских республик и стран

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге будет организован "Невский ифтар", или "Дни республики" в последние десять дней священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Каждый из вечеров будет посвящен определенной республике. Цель мероприятия – знакомство горожан с историей, культурой и традициями мусульманских республик и стран.

    О желании принять участие в череде мероприятий уже заявили Татарстан, Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан, Башкортостан и Азербайджан.

    Мероприятие будет организовано Духовным управлением мусульман города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и благотворительным фондом "Сафмар".

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