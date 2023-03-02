Аллахшукюр Пашазаде встретился с вице-губернатором штата Юта

Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде в рамках визита в США встретилась с вице-губернатором штата Юта Дейдре Хендерсон.

Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде в рамках визита в США встретилась с вице-губернатором штата Юта Дейдре Хендерсон.

Как передает Report , об этом американский политик сообщила в Twitter.

"Действительно, сегодня для меня было честью приветствовать в Капитолии (штата Юта – ред.) большую межконфессиональную делегацию из Азербайджанской Республики.

Мы высоко ценим наших азербайджанских друзей и их приверженность свободе вероисповедания", - отметила Дейдре Хендерсон.

Напомним, что делегация во главе с А.Пашазаде с 28 февраля по 4 марта по приглашению Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Фонда Стирлинга находится с визитом в столице штата Юта городе Солт-Лейк-Сити.

В делегации представлены исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Ряван Гасанов, зампредседателя Госкомитента по работе с религиозными структурами Сахиб Нагиев, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, председатель Албано-удинской христианский религиозной общины Роберт Мобили, апостольский префект Римско-Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете и др.