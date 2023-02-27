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Аллахшукюр Пашазаде отправился в Соединенные Штаты Америки

Аллахшукюр Пашазаде отправился в Соединенные Штаты Америки Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Соединенные Штаты Америки.
Религия
27 февраля 2023 г. 12:02
Аллахшукюр Пашазаде отправился в Соединенные Штаты Америки

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Соединенные Штаты Америки.

Об этом Report сообщили в УМК.

Делегация во главе с А.Пашазаде с 28 февраля по 4 марта по приглашению Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Фонда Стирлинга будет находиться в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити.

В программе визита предусмотрены встречи с председателем Сената штата Юта Стюартом Адамсом, вице-губернатором штата Юта Дейдре Хендерсон, руководителями Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, группой Межконфессионального форума G20, а также с мусульманской общиной в мечети Хадиджа, еврейской общиной в синагоге Кол Ами и членами азербайджанской диаспоры.

В рамках визита члены делегации посетят Университет Бригама Янга, где выступят перед преподавательским составом и студентами с лекцией на тему "Экспериментальный межрелигиозный диалог".

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə ABŞ-a gedib

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