Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетит Россию.

Как сообщила российскому бюро Report руководитель пресс-службы Духовного управления мусульман РФ Диляра Ахметова, азербайджанская делегация во главе с шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде примет участие на VII Отчетно-выборном съезде Духовного управления мусульман Российской Федерации, который состоится в Москве 23 сентября.

На мероприятии примут участие почетные гости, в том числе министры, верховные муфтии, ректоры крупнейших учебных заведений из более чем 50 стран мира.

Наряду со съездом также пройдут юбилейные торжества по случаю 115-летия Московской Соборной мечети, 25-летия Духовного управления, 20-летия Московского исламского института и 60-летия основателя и главы ДУМ РФ Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.

По словам Д. Ахметовой, подобный масштабный съезд мусульманского духовенства пройдет в стенах Соборной мечети впервые. Он подведет итоги не только пятилетнему отчетно-выборному периоду, но и четверти века с момента начала консолидации российских мусульман под эгидой Московской Соборной мечети.

Игбал Рустамов