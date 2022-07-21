Аллахшукюр Пашазаде: Отношения между Азербайджаном и Грузией - пример для всего мира

"Отношения между Азербайджаном и Грузией являются примером для всего мира".

"Отношения между Азербайджаном и Грузией являются примером для всего мира".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на встрече с патриархом Грузии Ильей II.

Он отметил, что религиозные лидеры Азербайджана и Грузии сделали многое для целостности Кавказа и благополучия народов как в советский период, так и в годы независимости: "Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, как и Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Я надеюсь, что и впредь мы многое будем делать вместе. Вы, как старейшина Кавказа, всегда поддерживали Азербайджан, потому что выступаете за правое дело".

Председатель УМК выразил надежду, что Патриарх Грузии сможет посетить Азербайджан.