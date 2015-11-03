Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан является примером межрелигиозного диалога и толерантного отношения к религиям

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с делегацией Синайского храма, расположенного в городе Лос-Анджелес штата Калифорния.

Как сообщает Report, вначале минутой молчания почтили память погибших в результате крушения российского пассажирского самолёта в Египте.

А.Пашазаде отметил, что Азербайджан является примером межрелигиозного диалога и толерантного отношения к религиям. Он подчеркнул, что в корне этого вопроса стоит отношение государства к религии.

Председатель УМК заявил, что вопрос межрелигиозной толерантности в Азербайджане продолжается по сей день: “После приобретения независимости в Азербайджане за государственный счет были построены мечети, отреставрированы ранее построенные мечети, синагоги, церкви. Я выделил финансовую помощь для восстановления еврейской синагоги. У нас с США налажены также религиозные отношения. Ваш визит послужит укреплению отношений между двумя государствами".