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    В Загатале прошел тренинг на тему традиций толерантности в Азербайджане

    Организаторы семинара-тренинга также ответили на все интересующие собравшихся вопросы

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Загатале прошел тренинг на тему традиций толерантности в Азербайджане.

    Как сообщили Report в Госкомитете по делам религиозных организаций, на семинаре-тренинге с участием представителей Молодежного форума ОИК, Национального центра толерантности, местных органов исполнительной власти, религиозных общин и представителей интеллигенции района обсуждались традиции толерантности и межрелигиозные отношения в Азербайджане.

    На тренинге была подчеркнута важность соблюдения этих традиций в Загатале, одном из проблемных районов северо-западного региона.

    Отмечено, что к сфере религиозного просвещения следует привлечь большее внимание, а духовным деятелям необходимо приложить усилия для пропаганды традиционного Ислама с целью защиты молодежи от влияния нетрадиционных и радикальных течений.

    Организаторы семинара-тренинга также ответили на все интересующие собравшихся вопросы.

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