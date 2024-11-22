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Рамин Мамедов примет участие в заседании Международного парламента по толерантности и миру

Рамин Мамедов примет участие в заседании Международного парламента по толерантности и миру 1:55 Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов посетит столицу Камбоджи Пномпень.
Религия
22 ноября 2024 г. 12:19
Рамин Мамедов примет участие в заседании Международного парламента по толерантности и миру

Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов посетит столицу Камбоджи Пномпень.

Как сообщили Report в Госкомитете, он примет участие в 11-м пленарном заседании Международного парламента по толерантности и миру на тему "В поисках мира, примирения и толерантности", которое пройдет 23-26 ноября.

Организаторами мероприятия выступают парламент Камбоджи и Глобальный совет за толерантность и мир.

На мероприятии, состоящем из двух пленарных заседаний, будут обсуждаться соответствующие глобальные проблемы.

По итогам обсуждений планируется принять Пномпеньскую декларацию о поисках мира, примирения и толерантности.

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Версия на азербайджанском языке Dini Komitənin sədri Kambocaya səfər edəcək

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