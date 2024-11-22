Рамин Мамедов примет участие в заседании Международного парламента по толерантности и миру

Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов посетит столицу Камбоджи Пномпень.
Как сообщили Report в Госкомитете, он примет участие в 11-м пленарном заседании Международного парламента по толерантности и миру на тему "В поисках мира, примирения и толерантности", которое пройдет 23-26 ноября.
Организаторами мероприятия выступают парламент Камбоджи и Глобальный совет за толерантность и мир.
На мероприятии, состоящем из двух пленарных заседаний, будут обсуждаться соответствующие глобальные проблемы.
По итогам обсуждений планируется принять Пномпеньскую декларацию о поисках мира, примирения и толерантности.