Рамин Мамедов примет участие в заседании Международного парламента по толерантности и миру

1:55 Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов посетит столицу Камбоджи Пномпень.

Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов посетит столицу Камбоджи Пномпень.

Как сообщили Report в Госкомитете, он примет участие в 11-м пленарном заседании Международного парламента по толерантности и миру на тему "В поисках мира, примирения и толерантности", которое пройдет 23-26 ноября.

Организаторами мероприятия выступают парламент Камбоджи и Глобальный совет за толерантность и мир.

На мероприятии, состоящем из двух пленарных заседаний, будут обсуждаться соответствующие глобальные проблемы.

По итогам обсуждений планируется принять Пномпеньскую декларацию о поисках мира, примирения и толерантности.