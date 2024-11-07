Председатель УМК: Армяне присвоили церкви в Карабахе

17:28

Неверно называть церкви, имеющиеся на освобожденных территориях Азербайджана, армянскими, поскольку они были переданы армянам Российской империей в 1883 году, но эти храмы никогда армянам не принадлежали.

Как передает командированный на освобожденные территории сотрудник Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

"Как и наши земли, армяне также присвоили себе и церкви. По этому поводу мы обратились к Русской православной церкви и Папе Римскому. На международных конференциях мы донесли эту информацию до сведения мировой общественности. В Карабахе реставрируются не только мечети, но и церкви".

Председатель УМК отметил, что Азербайджан с уважением относится к культуре всех народов.

"Католикос всех армян Гарегин II лжет, говоря, что Карабах - армянская земля. Здесь, в Карабахе, разрушены не только албано-удинские церкви, но и православная церковь", - сказал Пашазаде.