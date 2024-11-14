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Аллахшукюр Пашазаде приглашен на религиозные дискуссии в Египте

Аллахшукюр Пашазаде приглашен на религиозные дискуссии в Египте 12:07
Религия
14 ноября 2024 г. 12:39
Аллахшукюр Пашазаде приглашен на религиозные дискуссии в Египте

Председатель Совета мусульманских старейшин, шейх Аль-Азхара, верховный имам Ахмед Мухаммад Ахмед Аль-Тайиб пригласил председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукура Пашазаде в Египет для участия в дискуссиях перед Бахрейнским форумом.

Как сообщили Report в УМК, встреча религиозных лидеров состоялась на "полях" COP29 в Баку.

На встрече Ахмед Аль-Тайиб заявил, что Азербайджан играет особую роль в улучшении отношений со странами региона, и обратил внимание на важность участия Азербайджана в межрелигиозном и суннитско-шиитском диалоге, который состоится в Бахрейне в феврале следующего года.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Misirdəki dini müzakirələrə dəvət olunub

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