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Рамин Мамедов: Армения грубо нарушила требования ряда международных конвенций

Рамин Мамедов: Армения грубо нарушила требования ряда международных конвенций Армения на оккупированных ею на протяжении 30 лет территориях Азербайджана грубо нарушила требования ряда международных конвенций о защите культурных ценностей.
Религия
28 ноября 2024 г. 11:21
Рамин Мамедов: Армения грубо нарушила требования ряда международных конвенций

Армения на оккупированных ею на протяжении 30 лет территориях Азербайджана грубо нарушила требования ряда международных конвенций о защите культурных ценностей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов на Всемирной конференции по охране религиозных памятников в рамках 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Кашкайше (Португалия) 27 ноября.

Он отметил, что более 2000 мечетей, 16 церквей, 7 синагог и других религиозных культовых сооружений в Азербайджане, где мирно сосуществуют представители всех религий и этнических групп, являются частью богатого наследия страны: "Армения, которая в течение почти 30 лет оккупации азербайджанских земель фальсифицировала под видом реставрации историю древних албанских памятников, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия Азербайджана, полностью уничтожила 65 и частично разрушила две из 67 мечетей, совершала вандализм на 200 кладбищах и другие аналогичные действия, тем самым грубо нарушила требования ряда международных конвенций по защите культурных ценностей".

Председатель комитета подчеркнул, что в многонациональном, многоконфессиональном Азербайджане охрана историко-культурного наследия, национально-духовных ценностей, в том числе восстановление и охрана культовых сооружений и материально-культурных памятников всегда находится в центре внимания.

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Версия на английском языке ФотоCommittee chairman: Armenia grossly violated international conventions
Версия на азербайджанском языке ФотоRamin Məmmədov: Ermənistan beynəlxalq konvensiyaların tələblərini kobud şəkildə pozub

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