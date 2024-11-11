Азербайджан приглашен на межрелигиозный диалог в Бахрейне

Азербайджан приглашен на межрелигиозный диалог в Бахрейне

Азербайджан приглашен на предстоящий в феврале следующего года в Бахрейне межрелигиозный диалог и диалог суннитов и шиитов.

Как передает Report, об этом сообщил шейх Аль-Азхар аш-Шарифа, верховный имам Ахмед Мухаммад Ахмед Ат-Тайеб на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Коснувшись особой роли Азербайджана в улучшении связей со странами региона, шейх Аль-Азхар аш-Шарифа подчеркнул, что ожидает участия Азербайджана в предстоящем в феврале следующего года в Бахрейне межрелигиозном диалоге и диалоге суннитов и шиитов. Отметив весьма успешный опыт Азербайджана в диалоге суннитов и шиитов, верховный имам Ахмед Мухаммад Ахмед Ат-Тайеб с удовлетворением довел до внимания, что наша страна также обладает успешным опытом налаживания гармоничных отношений между представителями различных религий.

Глава государства сообщил, что делегация Азербайджана примет активное участие в предстоящем мероприятии в Бахрейне.