Рамин Мамедов: Важно изучать идеи для укрепления государственно-религиозных связей в Азербайджане

Важно изучать идеи для укрепления государственно-религиозных связей в Азербайджане.

Важно изучать идеи для укрепления государственно-религиозных связей в Азербайджане.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на конференции "Государственно-религиозные отношения: в контексте геополитических реалий и глобальных вызовов" в Нахчыване.

Он подчеркнул, что современные геополитические реалии требуют глубокого анализа стоящих перед Азербайджаном задач.

"Исторические победы, достигнутые нашей страной в последние годы, вызывают обеспокоенность у многих политических кругов. Кампании, направленные против Азербайджана накануне COP29, одного из самых престижных мировых событий, являются тому ярким подтверждением. Несмотря на давление и клевету, Азербайджан смог организовать COP29 на высочайшем уровне", — отметил он.

Председатель комитета также акцентировал внимание на важности учета глобальных вызовов. "Сегодня Азербайджан сильнее, чем когда-либо в своей истории. Мы стоим на пороге новой эпохи. Поэтому при анализе достигнутых успехов и оценке существующих рисков необходимо учитывать глобальные вызовы и геополитическую обстановку", - сказал он.