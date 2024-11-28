О нас

Шейхульислам Пашазаде: Азербайджан может внести значимый вклад в диалог между цивилизациями

Шейхульислам Пашазаде: Азербайджан может внести значимый вклад в диалог между цивилизациями Азербайджан способен внести значимый вклад в глобальный диалог между цивилизациями.
Религия
28 ноября 2024 г. 13:21
Шейхульислам Пашазаде: Азербайджан может внести значимый вклад в диалог между цивилизациями

Азербайджан способен внести значимый вклад в глобальный диалог между цивилизациями.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на 10-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Португалии.

Пашазаде подчеркнул, что в условиях поляризации мира, роста ксенофобии и угрозы ядерного конфликта особенно важным становится восстановление доверия. По его словам, это необходимо для создания справедливого и процветающего будущего.

Глава УМК отметил, что для решения глобальных проблем важны идеи мирного сосуществования, взаимопонимания, диалога и сотрудничества между цивилизациями, а также мультикультурализм.

Он также рассказал о восстановлении Азербайджаном освобожденных территорий, где реконструируются религиозные памятники, в том числе мечети и храмы, а также проводятся работы по разминированию.

Пашазаде сообщил, что Азербайджан, с его уникальным опытом межрелигиозного сотрудничества, может сыграть ключевую роль в диалоге между цивилизациями. По его словам, для предотвращения конфликтов и решения глобальных проблем следует опираться не только на международное право, но и на общечеловеческие нравственные ценности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Allahshukur Pashazada: Azerbaijan can make significant contribution to dialogue between civilizations
Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqa real töhfələr vermək iqtidarındadır

Самое читаемое

Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
25 ноября 2024 г. 13:19
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26
Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ
Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ
22 ноября 2024 г. 09:58
В районах Азербайджана ожидаются ливни и снег
В районах Азербайджана ожидаются ливни и снег
26 ноября 2024 г. 19:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi