Шейхульислам Пашазаде: Азербайджан может внести значимый вклад в диалог между цивилизациями

Азербайджан способен внести значимый вклад в глобальный диалог между цивилизациями.

Азербайджан способен внести значимый вклад в глобальный диалог между цивилизациями.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на 10-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Португалии.

Пашазаде подчеркнул, что в условиях поляризации мира, роста ксенофобии и угрозы ядерного конфликта особенно важным становится восстановление доверия. По его словам, это необходимо для создания справедливого и процветающего будущего.

Глава УМК отметил, что для решения глобальных проблем важны идеи мирного сосуществования, взаимопонимания, диалога и сотрудничества между цивилизациями, а также мультикультурализм.

Он также рассказал о восстановлении Азербайджаном освобожденных территорий, где реконструируются религиозные памятники, в том числе мечети и храмы, а также проводятся работы по разминированию.

Пашазаде сообщил, что Азербайджан, с его уникальным опытом межрелигиозного сотрудничества, может сыграть ключевую роль в диалоге между цивилизациями. По его словам, для предотвращения конфликтов и решения глобальных проблем следует опираться не только на международное право, но и на общечеловеческие нравственные ценности.