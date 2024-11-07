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Аллахшукюр Пашазаде рассказал, почему Гарегин II не участвовал в Саммите религиозных лидеров в Баку

Аллахшукюр Пашазаде рассказал, почему Гарегин II не участвовал в Саммите религиозных лидеров в Баку Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в вопрос, почему католикос всех армян Гарегин II не принял участие в Глобальном саммите религиозных лидеров в Баку.
Религия
7 ноября 2024 г. 17:44
Аллахшукюр Пашазаде рассказал, почему Гарегин II не участвовал в Саммите религиозных лидеров в Баку

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в вопрос, почему католикос всех армян Гарегин II не принял участие в Глобальном саммите религиозных лидеров в Баку.

Как сообщает Report, Пашазаде заявил журналистам, что обращения по этому поводу поступали от других религиозных лидеров.

"Однако я отметил, что участие Гарегина II в саммите в Баку возможно лишь при условии признания им территориальной целостности Азербайджана. Так как ответа от противоположной стороны не последовало, приглашение на мероприятие ему направлено не было", — подчеркнул председатель УМК.

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Версия на английском языке Allahshukur Pashazade explains why Garegin II didn't participate in Summit of Religious Leaders in Baku
Версия на азербайджанском языке II Qareginin Dini Liderlərin Qlobal Sammitinə qatılmamasının səbəbi açıqlanıb

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