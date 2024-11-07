Аллахшукюр Пашазаде рассказал, почему Гарегин II не участвовал в Саммите религиозных лидеров в Баку

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в вопрос, почему католикос всех армян Гарегин II не принял участие в Глобальном саммите религиозных лидеров в Баку.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в вопрос, почему католикос всех армян Гарегин II не принял участие в Глобальном саммите религиозных лидеров в Баку.

Как сообщает Report, Пашазаде заявил журналистам, что обращения по этому поводу поступали от других религиозных лидеров.

"Однако я отметил, что участие Гарегина II в саммите в Баку возможно лишь при условии признания им территориальной целостности Азербайджана. Так как ответа от противоположной стороны не последовало, приглашение на мероприятие ему направлено не было", — подчеркнул председатель УМК.