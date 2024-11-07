Начался визит участников Глобального саммита религиозных лидеров в Карабах

Начался визит участников Глобального саммита религиозных лидеров в Карабах.

Начался визит участников Глобального саммита религиозных лидеров в Карабах.

Как сообщает сотрудник Report из Карабаха, гостей во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в Физулинском аэропорту встретил заместитель спецпредставителя президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском районах Эльдар Сеидов.

В ходе визита гости ознакомятся с подвергшимися армянскому вандализму во время оккупации памятниками в Физули, Агдаме, Ходжалы, Аскеране, Ханкенди и Шуше. Они посетят мечети и святыни, будут проинформированы о ходе восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях.

Сообщается, что призыв к молитве (азан) в Агдамской Джума-мечети будет прочитан председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашем. В мечети впервые после ремонта будет совершена коллективная молитва.

Фото: Самира Гасанова