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Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных лидеров донести до мира реалии Карабаха

Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных лидеров донести до мира реалии Карабаха Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных лидеров донести до мира реалии Карабаха.
Религия
7 ноября 2024 г. 14:56
Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных лидеров донести до мира реалии Карабаха

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных лидеров донести до мира реалии Карабаха.

Как сообщает сотрудник Report из Карабаха, с данным призывом он выступил во время беседы с участниками Глобального саммита религиозных лидеров в агдамской Джума-мечети.

Председатель УМК призвал религиозных лидеров донести до мира информацию об увиденных ими разрушениях в Карабахе, армянских зверствах, актах вандализма и геноциде.

"Мы хотим, чтобы другие народы не сталкивались с подобными бедствиями. Агдамская Джума-мечеть является исторической, армяне же держали здесь свиней, проявляя тем самым свое отношение к религии, в частности, к исламу", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Ağdamdan dünya dini liderlərinə çağırış edib

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