Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных лидеров донести до мира реалии Карабаха.
Как сообщает сотрудник Report из Карабаха, с данным призывом он выступил во время беседы с участниками Глобального саммита религиозных лидеров в агдамской Джума-мечети.
Председатель УМК призвал религиозных лидеров донести до мира информацию об увиденных ими разрушениях в Карабахе, армянских зверствах, актах вандализма и геноциде.
"Мы хотим, чтобы другие народы не сталкивались с подобными бедствиями. Агдамская Джума-мечеть является исторической, армяне же держали здесь свиней, проявляя тем самым свое отношение к религии, в частности, к исламу", - отметил он.