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Добывающая золото в Азербайджане Anglo-Asian Mining увеличила долю в канадской компании

Добывающая золото в Азербайджане Anglo-Asian Mining увеличила долю в канадской компании Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, увеличила свою долю в канадской Libero Copper Gold Corporation, акционером которой является.
Промышленность
9 января 2023 г. 19:10
Добывающая золото в Азербайджане Anglo-Asian Mining увеличила долю в канадской компании

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, увеличила свою долю в канадской Libero Copper & Gold Corporation, акционером которой является.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Сообщается, что британская компания в третий раз инвестировала в Libero Copper.

Согласно информации, британская компания приобрела 2,6 млн акций за 390 тысяч канадских долларов или 289 тысяч долларов США. Таким образом, доля "Anglo-Asian Mining" в канадской компании увеличилась до 19,8%.

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Версия на английском языке Gold mining company operating in Azerbaijan increases its stake in Canadian company
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qızıl hasilatçısı şirkəti Kanada şirkətində payını artırıb

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