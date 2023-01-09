Добывающая золото в Азербайджане Anglo-Asian Mining увеличила долю в канадской компании

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, увеличила свою долю в канадской Libero Copper Gold Corporation, акционером которой является.

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, увеличила свою долю в канадской Libero Copper & Gold Corporation, акционером которой является.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Сообщается, что британская компания в третий раз инвестировала в Libero Copper.

Согласно информации, британская компания приобрела 2,6 млн акций за 390 тысяч канадских долларов или 289 тысяч долларов США. Таким образом, доля "Anglo-Asian Mining" в канадской компании увеличилась до 19,8%.