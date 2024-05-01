Депутат: 75% производителей алкоголя не смогут отвечать новым требованиям закона

В Азербайджане сегодня действуют 132 предприятия по производству алкогольной продукции, 75% из которых производят менее 100 тыс. декалитров продукции в год.

В Азербайджане сегодня действуют 132 предприятия по производству алкогольной продукции, 75% из которых производят менее 100 тыс. декалитров продукции в год.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Тахир Рзаев заявил на сегодняшнем заседании комитета, в ходе которого обсуждался законопроект о поправках в закон "О продовольственной безопасности".

Депутат напомнил, что согласно поправкам предприятия по производству водки должны будут производить не менее 100 тыс. декалитров продукции в год.

По его словам, 98 из общего числа предприятий производят водку, и лишь 8 из них смогут отвечать требованиям о минимальном объеме производства.

"То есть, 75% производителей останутся в стороне. Конечно же борьба с теневым производством необходима. Однако цифры заставляют задуматься", - сказал он.