Запасы макаронных изделий в Азербайджане выросли более чем в 12 раз

В Азербайджане в январе-феврале текущего года произведено 2 531,8 тонн макаронных изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На 1 марта на складах предприятий образовался запас готовой продукции в объеме 150 тонн, что в 12,3 раза больше по сравнению с показателем годом ранее.

За отчетный период в Азербайджане произведено продовольственных товаров на сумму 937,7 млн манатов, что на 11,4 % больше в годовом сравнении.