Запасы макаронных изделий в Азербайджане выросли более чем в 12 раз
Промышленность
- 30 марта, 2026
- 10:24
В Азербайджане в январе-феврале текущего года произведено 2 531,8 тонн макаронных изделий.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
На 1 марта на складах предприятий образовался запас готовой продукции в объеме 150 тонн, что в 12,3 раза больше по сравнению с показателем годом ранее.
За отчетный период в Азербайджане произведено продовольственных товаров на сумму 937,7 млн манатов, что на 11,4 % больше в годовом сравнении.
Последние новости
11:04
В Китае обрушилась часть здания, семь человек погиблиДругие страны
11:03
Производство кондитерских изделий в Азербайджане выросло на 2,4%Промышленность
10:59
В Газахе 18-летняя девушка отравилась угарным газомПроисшествия
10:51
Дорожная полиция обратилась к водителям, возвращающимся из регионовПроисшествия
10:37
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%Энергетика
10:24
Запасы макаронных изделий в Азербайджане выросли более чем в 12 разПромышленность
10:07
Пашинян стал кандидатом от правящей партии на пост премьера АрменииВ регионе
10:01
Пассажир рейса Бангалор-Варанаси дважды пытался открыть аварийную дверьДругие страны
10:00