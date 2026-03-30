    Azərbaycanda makaron ehtiyatı 12 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    • 30 mart, 2026
    • 09:52
    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 2 min 531,8 ton makaron məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 0,1 % çoxdur.

    Martın 1-nə müəssisələrin anbarlarında 150 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 12,3 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 937,7 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 11,4 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Makaron məmulatları
    Azerbaijan pasta output rises slightly as food production grows

