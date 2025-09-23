Закир Ибрагимов: AzerGold добудет более 71 тысячи унций золота до конца года
Промышленность
- 23 сентября, 2025
- 16:33
AzerGold планирует добыть чуть более 71 тысячи унций золота до конца этого года.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления компании Закир Ибрагимов.
По его словам, работы по графику добычи идут с опережением плана.
Ибрагимов добавил, что серебро добывается как дополнительный продукт, и его добыча превысит прогнозы, составив более 100 тысяч унций.
