Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"
Sənaye
- 23 sentyabr, 2025
- 16:10
"AzerGold" QSC bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan bir qədər çox qızıl hasil etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında səhmdar cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov deyib.
Onun sözlərinə görə, hasilat qrafiki üzrə işlər planlaşdırılandan irəlidədir.
Z. İbrahimov əlavə edib ki, gümüş isə əlavə məhsul kimi çıxarılır və onun hasilatı proqnozları üstələyərək 100 min unsiyadan çox olacaq.
Son xəbərlər
17:47
Sabahdan 340 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
17:39
ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcəkDigər ölkələr
17:39
Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilibHadisə
17:34
"Barselona"nın müdafiəçisi məşqlərə başlayıbFutbol
17:31
Azərbaycanda süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaqİKT
17:24
BMT Baş Assambleyasında yüksəksəviyyəli debatlar başlayıbDünya
17:23
Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edibASK
17:23
Taksi sürücülərinin imtahanında 1300 namizəd uğur qazanıbElm və təhsil
17:22