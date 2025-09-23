İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"

    Sənaye
    • 23 sentyabr, 2025
    • 16:10
    Zakir İbrahimov: AzerGold bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək
    Zakir İbrahimov

    "AzerGold" QSC bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan bir qədər çox qızıl hasil etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında səhmdar cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov deyib.

    Onun sözlərinə görə, hasilat qrafiki üzrə işlər planlaşdırılandan irəlidədir.

    Z. İbrahimov əlavə edib ki, gümüş isə əlavə məhsul kimi çıxarılır və onun hasilatı proqnozları üstələyərək 100 min unsiyadan çox olacaq.

    "AzerGold" QSC Zakir İbrahimov Qızıl hasilatı
