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Volkswagen построит в Канаде завод по производству батарей для электромобилей

Volkswagen построит в Канаде завод по производству батарей для электромобилей Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен к 2027 году запустить в Канаде производство батарей для электромобилей, инвестировав в проект 7 млрд канадских долларов ($5,2 млрд).
Промышленность
21 апреля 2023 г. 20:55
Volkswagen построит в Канаде завод по производству батарей для электромобилей

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен к 2027 году запустить в Канаде производство батарей для электромобилей, инвестировав в проект 7 млрд канадских долларов ($5,2 млрд).

Как передает Report, об этом сообщил министр экономического развития провинции Онтарио Вик Фидели на специальной церемонии в Сент-Томасе, где планируется построить предприятие.

"Это великий день для Volkswagen, великий день для Онтарио и великий день Сент-Томаса, - сказал министр, чье выступление транслировали канадские телеканалы. - Volkswagen объявил об инвестициях в размере 7 млрд [канадских] долларов в свой первый зарубежный завод по производству батарей для электромобилей".

На церемонии присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который назвал инвестиции немецкого автоконцерна в североамериканскую страну "хорошими новостями для канадских рабочих и экономики".

Строительство завода начнется в Сент-Томасе в 2024 году, на нем будут работать 3 тыс. человек, а на сопутствующих предприятиях - еще до 30 тыс. человек. Провинция Онтарио на начальном этапе инвестирует в проект 500 млн канадских долларов (около $370 млн). Предполагается, что завод будет производить ежегодно до 1 млн батарей.

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Версия на азербайджанском языке “Volkswagen” Kanadada elektromobil batareyaları üçün zavod tikəcək

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