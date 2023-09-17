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В Японии планируют создать двигатель на метане для ракеты-носителя

В Японии планируют создать двигатель на метане для ракеты-носителя Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и корпорация Mitsubishi Heavy Industries намерены совместно разработать двигатель на метане для ракеты-носителя следующего поколения.
Промышленность
17 сентября 2023 г. 22:32
В Японии планируют создать двигатель на метане для ракеты-носителя

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и корпорация Mitsubishi Heavy Industries намерены совместно разработать двигатель на метане для ракеты-носителя следующего поколения.

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, первый этап разработки уже начался. Помимо непосредственного использования этого вида топлива для крупных ракетных двигателей, японские специалисты также должны продумать новую конструкцию ракеты, которая позволила бы снизить ее вес и стоимость по сравнению с теми, что сейчас использует Япония для космических запусков.

Если разработка двигателя будет продвигаться по плану, то первый запуск новой ракеты состоится ориентировочно в 2030 году. Метан - основное вещество в составе бытового газа в Японии. С ним легче обращаться, и он менее склонен к взрывам, чем водород. Эти качества помогут снизить затраты на запуск, считают в JAXA и Mitsubishi Heavy Industries.

В перспективе ракеты на метане должны будут заменить ракету-носитель H3, которую Япония намерена использовать вместо устаревшей H2A, находящейся в эксплуатации с 2000-х годов.

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Версия на азербайджанском языке Nikkei: Yaponiya daşıyıcı raket üçün metan mühərriki yaratmağı planlaşdırır

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