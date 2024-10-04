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Рауф Велиев: Предприятиями ASCO собрано 289 тонн полимерных отходов

Рауф Велиев: Предприятиями ASCO собрано 289 тонн полимерных отходов 11:04
Промышленность
4 октября 2024 г. 11:39
Рауф Велиев: Предприятиями ASCO собрано 289 тонн полимерных отходов

Предприятиями ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) в 2022-2023 годах собрано 289 тонн полимерных и 56 тонн пластиковых отходов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ASCO Рауф Велиев на презентации проекта ArtPlast под девизом "Меньше пластика, больше жизни: вместе за чистое море!".

По его словам, собранные отходы переданы организациям, имеющим сертификат на утилизацию.

Р.Велиев добавил, что к 2050 году ASCO планирует добиться нулевого уровня выбросов, что требует внедрения новых технологических сервисов и серьезного финансирования.

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Версия на азербайджанском языке Rauf Vəliyev: “ASCO müəssisələrindən 289 ton polimer əsaslı tullantı toplanıb”

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