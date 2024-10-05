Буркина-Фасо отзывает у зарубежных компаний лицензии на добычу золота

Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у зарубежных компаний, добывающих золото.

Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у зарубежных компаний, добывающих золото.

Как передает Report, об этом заявил временный президент Ибрагим Траоре в эфире RTB.

"Существуют лицензии, которые мы на данный момент отзываем (у зарубежных компаний - ред.), и в итоге мы будем добывать золото сами", - сказал он.

Глава государства не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.

Напомним, что в 2022 году в Буркина-Фасо группа военнослужащих во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.