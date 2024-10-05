О нас

Буркина-Фасо отзывает у зарубежных компаний лицензии на добычу золота

Буркина-Фасо отзывает у зарубежных компаний лицензии на добычу золота Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у зарубежных компаний, добывающих золото.
Промышленность
5 октября 2024 г. 19:24
Буркина-Фасо отзывает у зарубежных компаний лицензии на добычу золота

Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у зарубежных компаний, добывающих золото.

Как передает Report, об этом заявил временный президент Ибрагим Траоре в эфире RTB.

"Существуют лицензии, которые мы на данный момент отзываем (у зарубежных компаний - ред.), и в итоге мы будем добывать золото сами", - сказал он.

Глава государства не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.

Напомним, что в 2022 году в Буркина-Фасо группа военнослужащих во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
30 сентября 2024 г. 11:09
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20
Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
ФотоИльхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
3 октября 2024 г. 18:26
СМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю, есть погибший
ВидеоСМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю, есть погибший
1 октября 2024 г. 22:40
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
1 октября 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi