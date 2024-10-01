Обнародованы показатели строительных работ, завершенных в Баку за 8 месяцев

10:56

В январе-августе текущего года 89,9% строительных работ в Баку выполнены негосударственными строительными предприятиями.

Об этом сообщили Report в Управлении статистики города Баку.

За 8 месяцев этого года 85,9% строительных работ, выполненных строительными предприятиями Баку, пришлось на строительство, реконструкцию и расширение, 7,5% - капитальный ремонт, 3,1% - текущий ремонт, 3,5% - прочие строительные работы.

В целом, по Азербайджану (включая индивидуальных предпринимателей) эти показатели за январь-август выглядели следующим образом: 82,3% - строительство, реконструкция и расширение, 8,4% - капитальный ремонт, 4,8% - текущий ремонт, 4,5% - прочие строительные работы.

В Азербайджане за отчетный период 87,9% строительных работ выполнено негосударственными строительными предприятиями.