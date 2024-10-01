О нас

В Баку за 8 месяцев произведено промышленной продукции на 35 млрд манатов

В Баку за 8 месяцев произведено промышленной продукции на 35 млрд манатов В январе-августе текущего года в Баку стоимость произведенных в промышленности товаров и услуг составила 35,4 млрд манатов.
Промышленность
1 октября 2024 г. 11:17
В Баку за 8 месяцев произведено промышленной продукции на 35 млрд манатов

В январе-августе текущего года в Баку стоимость произведенных в промышленности товаров и услуг составила 35,4 млрд манатов.

Как сообщили Report в Бакинском городском статистическом управлении Госкомстата, это на 2,8 млрд манатов или на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев 75,9% промышленной продукции пришлось на добычу полезных ископаемых, 20,9% - на переработку, 2,3% на производство, распределение и снабжение электроэнергией, газом и паром, 0,9% - на водоснабжение, утилизацию и переработку отходов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda 8 ayda 35 milyard manatlıq sənaye məhsulları istehsal olunub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi