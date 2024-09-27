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AIMC в ноябре завершит первый этап расширения объекта по хранению отходов руды в Гедабеке

AIMC в ноябре завершит первый этап расширения объекта по хранению отходов руды в Гедабеке Компания Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC - дочернее предприятие британской золотодобывающей компании Anglo-Asian Mining, AAM) в ноябре 2024 года завершит первый этап расширения хвостохранилища на месторождении "Гедабек".
Промышленность
27 сентября 2024 г. 13:14
AIMC в ноябре завершит первый этап расширения объекта по хранению отходов руды в Гедабеке

Компания Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC - дочернее предприятие британской золотодобывающей компании Anglo-Asian Mining, AAM) в ноябре 2024 года завершит первый этап расширения хвостохранилища на месторождении "Гедабек".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении AAM.

“AIMC 5 августа получила разрешение от правительства Азербайджан на подъем стены существующей дамбы хвостохранилища. Ожидается, что первый этап работ, предусматривающий подъем стены на 2,5 метра, будет завершен в ноябре 2024 года”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, стена дамбы хвостохранилища будет поднята на 7 метров, чтобы обеспечить достаточную мощность хранения на 2-3 года производственной деятельности. Подъем будет осуществляться в два этапа.

Отметим, что хвостохранилище -это технологический объект с грунтовой дамбой, где складируются отходы обогащения, хвосты: смесь измельченной породы, воды и остаточных реагентов.

Независимая международная консалтинговая компания "Micon" в июле 2023 года провела проверку состояния здоровья, безопасности и окружающей среды хвостохранилища в Гедабеке, чтобы гарантировать, что этот объект не представляет опасности для местных жителей и сотрудников компании. Проверка не выявила никаких проблем с качеством воздуха и ни в одном образце почвы не было обнаружено цианида, превышающего пределы аналитического обнаружения.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений.

Доля Азербайджана в контракте составляет 51 %, Anglo Asian Mining PLC - 49 %. В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, но занимается добычей драгметаллов пока с двух контрактных площадей - "Гедабек" и "Гоша".

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Версия на английском языке AIMC to complete first stage of ore waste storage facility expansion in Gadabay in November

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